Dólar recua em meio decisões sobre juros dos BCs globais

São Paulo — O dólar recuava ante o real nesta quinta-feira, com investidores monitorando as repercussões da decisão do Banco Central Europeu sobre taxa de juros e à espera da reunião de política monetária do Federal Reserve na próxima semana.

Às 10:12, o dólar recuava 0,03%, a 3,7678 reais na venda.

Na véspera, o dólar teve leve baixa de 0,10%, a 3,7691 reais na venda. Neste pregão, o dólar futuro tinha queda de cerca de 0,1%

“Estamos num cenário de expectativas em torno das decisões sobre juros, que é consequência de um cenário local tranquilo”, disse Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.

O Banco Central Europeu (BCE) abriu as portas para cortes de juros e a retomada das compras de títulos nesta quinta-feira, buscando aumentar a confiança em um bloco que tem enfrentado dificuldades com a recessão da indústria e que pode prejudicar anos de estímulo.

Decisões de mais afrouxamento favorecem em grande parte as moedas de mercados emergentes, já que juros mais baixos nas principais economias podem estimular a entrada de capital para os mercados domésticos, contribuindo para a queda do dólar.

“No geral, o real está indo bem localmente e só perdeu um pouco de força após a divulgação de dados fortes de emprego e bens duráveis dos Estados Unidos, que elevaram o dólar lá fora”, afirmou Vieira.

O índice do dólar, que compara a moeda norte-americana contra uma cesta de moedas, tinha queda de cerca de 0,15%.

Na próxima semana, o Federal Reserve também realizará sua reunião para definir sua orientação de política monetária, com operadores esperando por uma sinalização ‘dovish’ e também um corte futuro de juros.