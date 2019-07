São Paulo — O dólar recuava com força ante o real na abertura do pregão desta quinta-feira, após aprovação do texto principal da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados, tendo como pano de fundo as elevadas expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve.

Às 9:05, o dólar recuava 0,55%, a 3,7380 reais na venda.

Na véspera, o dólar encerrou com queda de 1,30%, a 3,7585 dólares, menor patamar desde fevereiro.

Neste pregão, o dólar futuro tinha queda de cerca de 0,4%.