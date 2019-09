São Paulo – O dólar caía ante o real nos primeiros negócios desta sexta-feira, em dia positivo para moedas de risco no exterior após a China adotar medidas para estimular a economia, enquanto o mercado aguardava dados do mercado de trabalho dos EUA e o discurso do chairman do Fed, Jerome Powell, ainda para esta sexta.

O dólar à vista caía 0,41%, a 4,0927 reais na venda.

Na B3, o dólar futuro de maior liquidez cedia 0,46%, a 4,0950 reais.