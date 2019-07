Dólar cai após aprovação da Previdência em 1º turno na Câmara

São Paulo — O dólar recuava ante o real na abertura do pregão desta segunda-feira, após aprovação do texto principal da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara e com definição de que o segundo turno ocorrerá apenas em agosto, tendo como pano de fundo dados da China que aliviam temores de desaceleração na economia do país.

Às 9:06, o dólar recuava 0,20%, a 3,7320 reais na venda.

Na sexta-feira, o dólar encerrou com queda de 0,33%, a 3,7393 dólares, menor patamar desde fevereiro.

Neste pregão, o dólar futuro tinha variação negativa de cerca de 0,1%.