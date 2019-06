Dólar cai antes de Fed e monitorando escolha para BNDES

São Paulo — O dólar caía ante o real nesta terça-feira, com investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira e monitorando a escolha de Gustavo Montezano para a presidência do BNDES e o início das discussões sobre a reforma da Previdência na comissão especial.

Às 9:05, o dólar recuava 0,83%, a 3,8680 reais na venda.

Na véspera, o dólar fechou quase estável, com variação positiva de 0,03%, a 3,9005 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro cedia cerca de 0,45%.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.