Dólar cai antes de discurso de Powell e pesquisa eleitoral

São Paulo – O dólar iniciou a sexta-feira em queda ante o real após a forte alta dos últimos sete pregões com suporte do recuo da moeda norte-americana no exterior, em dia de expectativa pelo discurso do chair do Federal Reserve e uma nova rodada de pesquisa de intenção de votos da XP Investimentos.

Às 9:09, o dólar recuava 0,76 por cento, a 4,0916 reais na venda, depois de ter terminado a sessão passada a 4,1230 reais, maior patamar de fechamento desde 21 de janeiro de 2016. O dólar futuro tinha queda de cerca de 0,4 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de setembro, no total de 5,255 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.