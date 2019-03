Dólar cai forte ante real após Fed descartar alta de juros este ano

São Paulo — O dólar passou a recuar com força ante o real nesta quarta-feira após o Federal Reserve ter mantido a taxa de juros, mas surpreender com a sinalização de que pretende elevar a taxa apenas mais uma vez até 2021.

Às 15:39, o dólar recuava 1,14 por cento, a 3,7460 reais na venda

O dólar futuro caía cerca de 1,06 por cento.

“Era consenso de mercado que haveria duas altas de juros do Fed e havia expectativa de que a gente pudesse ver só uma alta de juros. Agora, eles vieram e disseram que não pretendem aumentar o juro este ano, então é dólar em queda livre e isso é muito bom para o Brasil e para países emergentes em geral”, afirmou o diretor da Mirae Assets, Pablo Spyer.

Segundo Spyer, a decisão do Fed “abre uma janela para mais quedas de juros no Brasil”, acrescentando que acredita em uma novo corte de juros no país ainda neste ano.

O Fed manteve a taxa de juros nesta quarta-feira e seus diretores abandonaram projeções de novas altas para este ano, uma vez que o banco central norte-americano sinalizou uma esperada desaceleração na economia.

O Fed agora espera elevar os custos de empréstimos apenas mais uma vez até 2021, e não antecipa mais a necessidade de se precaver contra a inflação com uma política monetária restritiva. Também disse que irá desacelerar a redução mensal de sua carteira de Treasuries.