Dólar cai abaixo de R$3,30 acompanhando exterior

São Paulo – O dólar terminou a segunda-feira em baixa e abaixo do patamar de 3,30 reais, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana no exterior à espera do desfecho do projeto de reforma tributária norte-americano.

O movimento também ocorreu após a votação da reforma da Previdência ser adiada para fevereiro de 2018, o que acabava levando o mercado a fazer pequenos ajustes agora após ter reagido com alta da moeda norte-americana às dificuldades que o governo enfrentou ao tentar votar a matéria ainda neste ano.

O dólar recuou 0,31 por cento, a 3,2979 reais na venda, depois de acumular alta de 2,34 por cento nas últimas três semanas. O dólar futuro rondava a estabilidade.

“A confirmação de que a reforma da Previdência será votada em fevereiro de 2018… retira certa medida do componente especulativo… e justifica o desmonte de parte das posições protecionistas armadas nas últimas semanas em meio às incertezas”, afirmou a corretora Correparti em relatório.

A expectativa sobre se a reforma da Previdência seria ou não votada ainda este ano na Câmara dos Deputados fez o dólar registrar uma sequência de altas neste mês que culminou com a moeda no maior nível de fechamento em quase seis meses, a 3,3365 por cento na última quinta-feira.

Os investidores, agora, devem passar dias de menor estresse com o noticiário político em meio ao recesso parlamentar e mais voltados para o cenário externo, onde a expectativa recai sobre a reforma tributária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nesta sessão, a moeda norte-americana recuava contra uma cesta de moedas com algumas incertezas de que o projeto de lei será efetivamente aprovado e com algumas dúvidas sobre o efeito do estímulo ao crescimento econômico.

O dólar também operava em queda ante moedas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano.

O Banco Central vendeu o total de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de janeiro. Até agora, rolou o equivalente a 8,4 bilhões de dólares do total de 9,638 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.