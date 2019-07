Dólar cai à espera de dados de PIB dos EUA

São Paulo — O dólar tinha leve queda contra o real nesta sexta-feira, depois de ter encerrado a sessão anterior em seu maior patamar em mais de duas semanas, com agentes do mercado atentos à divulgação dos dados de crescimento dos Estados Unidos, que devem servir de pano de fundo para decisão de política monetária do Federal Reserve na próxima semana.

Às 9:06, o dólar recuava 0,07%, a 3,7800 reais na venda.

Na véspera, o dólar subiu 0,36%, a 3,7826 reais na venda, maior nível desde 8 de julho (3,8081 reais), em meio a dúvidas sobre a disposição dos bancos centrais para aumentar a liquidez no mundo.

Neste pregão, o dólar futuro rondava a estabilidade.

Conforme anunciado na quinta-feira, o BC fará nesta sexta-feira leilão de linha de venda de dólar conjugado com recompra, com oferta de 1 bilhão de dólares.