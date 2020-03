Dólar comercial cai 1,69% em dia de alívio global e intervenção do BC

São Paulo – O dólar comercial, referência das transações entre empresas e bancos, registra queda de 1,69% contra o real nesta terça-feira para 4,644 reais. Em todo o mundo, a tensão que varreu os mercados ontem arrefeceu, com uma recuperação dos preços do petróleo e a sinalização de estímulos dos governos para conter o impacto econômico negativo da epidemia de coronavírus.

O turismo, usado pelos viajantes, caiu 1,82%, vendido a 4,645 reais. O euro tinha queda de 2,99%, a 5,250 reais.

No Brasil, a atuação do Banco Central e do Tesouro Nacional tem ajudado a aliviar a pressão sobre o real. O BC entre 9h10 e 9h15 fez um leilão de venda de 2 bilhões de dólares em moeda à vista. O Tesouro Nacional cancelou o leilão primário de títulos prefixados (LTN e NTN-F) previsto para quinta-ferira “em virtude das condições mais restritivas do mercado financeiro”.