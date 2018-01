Dólar cai 1% com mercado apostando Lula fora das eleições

São Paulo – O dólar iniciou a sexta-feira em queda firme ante o real, com os investidores apostando mais pesado que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ficar fora da corrida eleitoral deste ano após sua condenação por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro ter sido confirmada por unanimidade em segunda instância.

Às 9:11, o dólar recuava 1,12 por cento, a 3,1236 reais na venda, depois de recuar 2,44 por cento na quarta-feira.

O dólar futuro cedia cerca de 0,60 por cento porque, no pregão passado, chegou cair quase 3 por cento ao reagir com mais força à decisão final do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) contra Lula, dada após o fechamento do mercado à vista.

O forte recuo do dólar no exterior também ajudava no movimento, bem como a captação externa anunciada na véspera pela Petrobras, diante da expectativa de ingresso de recursos no país.