Dólar bate R$3,91 em meio ao 1º tempo do jogo do Brasil

São Paulo – O dólar à vista bateu máxima aos R$ 3,9130 (+0,91%) no fim da manhã desta segunda-feira, 2, puxado pela máxima do dólar futuro de agosto, as R$ 3,9235 (+0,87%) em meio ao primeiro tempo do jogo do Brasil contra o México.

O diretor da Correparti Jefferson Rugik diz que a moeda ante o real se fortalece em um ambiente de liquidez fraca e de preocupações com as disputas comerciais entre EUA e China.

A venda do lote integral de US$ 700,0 milhões em swap cambial não aliviou em nada a pressão, segundo Rugik, porque refere-se ao início da rolagem de contratos antigos, que vencem em 1º de agosto.

Neste caso, segundo ele, só faria preço se o BC tivesse decidido não rolar esse vencimento.