Dólar bate R$ 4,12 e Banco Central não interfere

São Paulo – O dólar comercial registrava forte valorização de 1,58% na tarde desta quinta-feira. Por volta das 15h30, a moeda era vendida por R$ 4,12.

Se a alta for mantida, o dólar caminha para fechar em valorização pelo sétimo dia consecutivo. Até o momento, o Banco Central não anunciou qualquer interferência no mercado de câmbio.

Em relatório enviado aos clientes, a Guide Investimentos afirmou que a equipe econômica do BC continua acompanhando a valorização do dólar, mas avalia que ainda não há necessidade de intervir.

“Segundo interlocutores do governo, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente do BC, Ilan Goldfajn, não intensificaram as conversas nos últimos dias, o que sinaliza que estão tranquilos com o quadro no câmbio. Mas isso não impede que o BC venha a atuar futuramente caso a moeda continue a subir.”

O dólar tem sido fortemente impactado pelo cenário interno. Os resultados das últimas pesquisas eleitorais decepcionaram os investidores. O desempenho de Geraldo Alckmin (PSDB), considerado o candidato mais comprometido com o ajuste fiscal, não agradou. Somado a isso, o mercado se mostra preocupado com a possibilidade do PT disputar o segundo turno.

Já no mercado externo, a nova rodada de tarifas comerciais entre Estados Unidos e China têm pressionado a moeda. Os investidores também aguardam o encontro dos representantes dos principais bancos centrais globais na cidade norte-americana de Jackson Hole a partir de sexta-feira, quando o chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, tem discurso previsto.