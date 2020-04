Dólar bate novo recorde em abertura com preocupação sobre saída de Moro

O dólar voltou a quebrar mais um recorde intradiário contra o real na abertura do pregão desta sexta-feira. Com a possível saída de Sérgio Moro do ministério da Justiça no radar dos investidores, a moeda americana bateu 5,583 reais poucos minutos após o início dos negócios. Às 9h50, o dólar comercial subia 1,1% e era vendido por 5,586 reais – mais de 30 centavos a mais do que no início da semana. O dólar turismo avançava 1%, cotado a 5,82 reais.

Sondada desde a tarde de ontem, sua saída tem sido mal vista pelos investidores. Para muitos deles, a saída de Moro pode intensificar ainda mais a tensão política no país, tendo em consideração o apelo popular do ex-juiz federal.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o ministro teria pedido demissão após ter sido informado sobre a troca de comando da Polícia Federal. Nesta manhã, o nome que defendia, Maurício Valeixo, foi exonerado do cargo – o que aumentou a expectativa de que o ministro, de fato, deixe o cargo. Sérgio Moro deve posicionar publicamente ainda nesta manhã, por volta das 11h.

“Isso acaba gerando instabilidade política. Quando vê nomes de relevância saindo do governo, também perde a perspectiva de manutenção do [ministro da Economia] Paulo Guedes”, disse Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Segundo ele, o “Plano Marshall”, proposto pelo ministro da Casa Civil, Bragga Netto, está fazendo uma “fritura” de Guedes. “Esse plano só não tem o apoio dele [Guedes] como não é um plano. Não tem nem data definida, não tem nada.”

Apesar do cenário interno negativo, as moedas emergentes tinham um dia misto, com algumas ganhando força contra o dólar e outras perdendo. Nos Estados Unidos, principal mercado do mundo, o tom era positivo, após o Congresso ter aprovado o estímulo de 484 bilhões de dólares, que devem ser destinados a hospitais e pequenas empresas.