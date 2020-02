Dólar supera R$ 4,45 em abertura e bate novo recorde

O dólar renovou mais uma vez sua máxima histórica na abertura desta quinta-feira (27), superando 4,45 reais pela primeira vez e subindo pela sétima sessão consecutiva em meio a temores sobre a expansão do coronavírus.

Às 9h10, o dólar avançava 0,23% e era negociado por 4,4545 reais na venda. O principal contrato de dólar futuro subia 0,04%, a 4,453 reais. Apesar da alta no mercado local, a moeda americana se desvalorizava 0,32% frente a uma cesta de divisas internacionais.

Em tentativa de limitar a disparada do dólar, o Banco Central realizará neste pregão leilão extraordinário de até 20 mil contratos de swap tradicional com vencimento em agosto, outubro e dezembro de 2020, conforme anunciado na quarta-feira (26). Ontem, a atuação do BC no mercado de câmbio não surtiu efeito no dólar, que se manteve em trajetória de alta por toda a tarde.

‘A atuação do BC no mercado de câmbio ontem foi irrelevante devido ao horário. [Hoje], o BC deve atuar antes da formação da Ptax. Como ontem o pregão foi mais curto, o leilão não pegou a formação do preço”, afirmou Alexandre Cabral, economista e professor da FIA-Labfin. Na véspera, a divisa norte-americana subiu 1,16% e encerrou cotada a 4,4441 reais na venda, máxima recorde para fechamento.