Dólar sobe antes de comissão especial da Previdência

São Paulo — O dólar avançava sobre o real nesta terça-feira, com o mercado sob expectativa de início dos trabalhos na comissão especial da Câmara dos Deputados sobre a reforma da Previdência, e monitorando desdobramentos nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Às 10:03, o dólar avançava 0,72 por cento, a 3,9865 reais na venda.

Na véspera, a moeda norte-americana avançou 0,48 por cento, a 3,9580 reais.

O dólar futuro ganhava cerca de 0,4 por cento nesta terça-feira.

Está prevista para o início da tarde a apresentação do plano de trabalho da comissão especial da Câmara, onde a proposta de reforma da Previdência se encontra atualmente.

“Do lado interno, estamos puramente aguardando a comissão especial para poder ver como vai ser, como o centrão vai se comportar… A comissão de hoje vai ajudar a traçar um pouco o cenário de como vai ser daqui para frente”, afirmou Jefferson Laatus, sócio fundador do Grupo Laatus

Ainda nesta terça-feira, o Comitê de Política Monetária do BC começa a se reunir, sob ampla expectativa de que anunciará na quarta-feira a manutenção da Selic no atual patamar de 6,50 por cento.

“Investidores seguem ansiosos com a sinalização por vir na quarta-feira após o fechamento, existindo motivos concretos para uma postura ‘dovish’, assim como para uma posição ‘em cima do muro'”, avaliou a corretora H.Commcor, em nota.

No exterior, os mercados voltavam a operar com mais tranquilidade depois que a China confirmou que o vice-primeiro-ministro, Liu He, visitará os Estados Unidos nesta semana para negociações comerciais depois de ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump.

O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, no entanto, disse que o aumento de tarifas, anunciado para sexta-feira, está mantido.

Segundo Laatus, há grande expectativa por essas negociações, uma vez que ainda não está claro qual tom a delegação chinesa adotará nas negociações após as declarações de Trump.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.