Dólar avança seguindo exterior após Trump ameaçar China

São Paulo — O dólar avançava sobre o real no início do pregão desta segunda-feira, com aversão ao risco no exterior após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar elevar tarifas sobre a China, um novo revés em uma disputa comercial que já dura meses.

Às 9:07, o dólar avançava 0,68 por cento, a 3,9658 reais na venda.

Na sexta-feira, a divisa norte-americana caiu 0,50 por cento, a 3,9392 reais na venda. Na semana passada, a cotação subiu 0,19 por cento.

O dólar futuro avançava cerca de 0,7 por cento no pregão desta segunda-feira.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.