Dólar avança monitorando tramitação da Previdência

São Paulo – O dólar tem pouca variação ante o real no início do pregão desta sexta-feira, com investidores monitorando os próximos passos da tramitação da reforma da Previdência em dia marcado por protestos contra a reforma ao redor do país.

Às 9:05, o dólar avançava 0,14%, a 3,8600 reais na venda.

Na quinta-feira, o dólar encerrou em queda de 0,36%, a 3,8546 reais na venda, menor patamar em dois meses.

O dólar futuro avançava cerca de 0,2% neste pregão.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.