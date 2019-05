Dólar avança monitorando disputa comercial entre EUA e China

São Paulo — O dólar subia ante o real no início do pregão desta terça-feira olhando exterior, onde prevalece a cautela ligada à disputa comercial entre Estados Unidos e China, embora sinais conciliatórios de ambas as partes tenham ajudado a melhorar o sentimento.

Às 9:08, o dólar avançava 0,25%, a 3,9893 reais na venda.

Na véspera, o dólar fechou em alta de 0,88%, a 3,9792 reais na venda, maior patamar de fechamento desde 24 de abril.

O dólar futuro caía cerca de 0,2% neste pregão.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.