Dólar avança mais de 1% acompanhando exterior após decisão do BCE

São Paulo — O dólar subiu mais de 1 por cento ante o real nesta quinta-feira, tocando uma nova máxima do ano, acompanhando o movimento global de moedas, com mercados focados na decisão do Banco Central Europeu, enquanto, no front doméstico, receios sobre o andamento da reforma da Previdência reforçaram a cautela.

O dólar avançou 1,27 por cento, a 3,8847 reais na venda, maior patamar desde 27 de dezembro de 2018. Neste pregão, a moeda oscilou entre 3,9040 reais e 3,8168 reais. O dólar futuro subia cerca de 1,2 por cento.

No exterior, a moeda norte-americana subia cerca de 0,86 por cento contra uma cesta de moedas.