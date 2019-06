Dólar avança em dia de decisão do Fed e Copom

São Paulo — O dólar subia ante o real no início do pregão desta quarta-feira, com atenções voltadas para a decisão de política monetária do Federal Reserve, às 15h, e na expectativa pelo Copom, após o fechamento do mercado, em véspera de feriado nacional.

Às 9:05, o dólar avançava 0,16%, a 3,8657 reais na venda.

Na véspera, o dólar fechou com queda de 1%, a 3,8597 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro tinha variação positiva de cerca de 0,1%.

O Banco Central realizará nesta quarta-feiras dois leilões de linha para rolagem, ofertando um total de 2 bilhões de dólares novamente, repetindo a oferta da terça-feira, quando rolou integralmente o lote integral de 2 bilhões de dólares ofertado em dois leilões de linha de moeda estrangeira.

O BC também realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.