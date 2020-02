Dólar avança e ultrapassa R$4,36 na abertura

São Paulo — O dólar valorizava-se ante o real na abertura desta quarta-feira, com a cotação superando 4,36 reais, em meio à expectativa de investidores pela ata da última reunião do banco central norte-americano e atentos ao noticiário do coronavírus.

Às 9:06, o dólar avançava 0,15%, a 4,3644 reais na venda, enquanto o contrato mais negociado de dólar futuro subia 0,37%, a 4,346 reais.

Na véspera, o dólar à vista fechou em alta de 0,66%, a 4,358 reais, novo recorde nominal para um encerramento de sessão.

O Banco Central ofertará nesta quarta-feira até 13 mil contratos de swap tradicional com vencimento em agosto, outubro e dezembro de 2020, para rolagem de contratos já existentes.