Dólar sobe a R$ 5,24 e se encaminha para novo recorde

O dólar abriu em forte alta nesta quarta-feira, 1, sendo vendido próximo dos 5,25 reais ainda nos primeiros negócios do dia. No mundo, a aversão a risco volta a crescer conforme aumentam as preocupações sobre os impactos do coronavírus nos Estados Unidos, enquanto no Brasil, os investidores estão atentos à possibilidade do número de casos disparar quando os novos testes começarem a ser feitos. Às 1020h, o dólar comercial subia 0,9%, negociado a 5,243 na venda. Na máxima do dia, a moeda chegou a ser vendida a 5,2520 reais, superando o antigo recorde intradiário de 5,238 reais. O dólar turismo avançava 1%, cotado a 5,53 reais.

Nos Estados Unidos, que se tornou o novo epicentro mundial do coronavírus, já são quase 190 mil infectados e mais de 4 mil mortos, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Nesta terça, a Casa Branca aumentou a projeção do potencial número de mortos por coronavírus em solo americano de 100 mil para 240 mil.

Os temores do que isso pode causar na maior economia do mundo tem deixado os investidores mais defensivos, se refugiando em moedas seguras, como o dólar. No exterior, a moeda americana se fortalecia frente a grande maioria das moedas do mundo, de países emergentes ou não. Contra o peso mexicano, a alta do dólar era de mais de 2%.

Além do movimento global, o real também vem sendo pressionado pela possibilidade de os impactos da doença na economia brasileira ser maior do que se imaginava, já que grande parte do mercado acredita que os números apresentados pelo governo estejam subnotificados. Até agora, o Brasil confirmou 5.717 casos e 201 mortes pelo covid-19.

“Esses rumores sobre o possível pico da doença no Brasil assusta bastante o mercado financeiro. E agora, com mais testes, esse número vai aumentar”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Nagem também comentou que o mercado de câmbio está com liquidez baixa, o que aumenta a volatilidade de moeda. Para prover mais liquidez, o Banco Central, dará início à rolagem de contratos de swap cambial com vencimento em 4 de maio de 2020, totalizando 4,9 bilhões de dólares.

O governo também publicou uma Medida Provisória (MP), na terça-feira, que muda a tributação de investimentos de bancos no exterior, buscando eliminar distorções ligadas a operações de hedge pelas instituições financeiras, o que, segundo autoridades, deve suavizar movimentos de câmbio.

A moeda norte-americana à vista fechou o último pregão em alta de 0,25%, a 5,1944 reais na venda, segunda maior cotação para encerramento da história