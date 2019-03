São Paulo – O dólar fechou em alta acentuada ante o real nesta Quarta-feira de Cinzas, na casa dos 3,83 reais, com investidores realizando ajustes de posições no retorno do Carnaval.

O dólar encerrou em alta de 1,47 por cento, a 3,8358 reais. O dólar futuro avançava 1,56 por cento.