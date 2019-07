Dólar e Bolsa avançam de olho na comissão especial da Previdência

São Paulo — O dólar mostrava poucas variações ante o real na abertura do pregão desta terça-feira, com investidores na expectativa pelo voto complementar do relator da reforma da Previdência na comissão especial, e renovada cautela no âmbito das negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Às 9:06, o dólar avançava 0,01%, a 3,8436 reais na venda

Na véspera, o dólar fechou com variação positiva de 0,06%, a 3,8434 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro rondava a estabilidade.

O BC realiza neste pregão leilão de 6,175 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de agosto.

Ibovespa

A bolsa paulista tinha o Ibovespa perto da estabilidade nos primeiros negócios desta terça-feira, em meio a um ambiente misto no mercado internacional, com agentes financeiros no aguardo da retomada das discussões sobre a reforma da Previdência em comissão da Câmara dos Deputados.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,07 %, a 101.414,35 pontos.