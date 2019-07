Dólar avança de olho em reunião de governo e aguardando dados dos EUA

São Paulo – O dólar tinha poucas variações ante o real na abertura do pregão desta terça-feira, tendo a agenda de reformas no radar em dia de reunião do Conselho de Governo do presidente Jair Bolsonaro e monitorando o exterior, onde dados dos EUA podem dar mais indícios sobre a política monetária do Federal Reserve.

Às 9:05, o dólar avançava 0,10%, a 3,7600 reais na venda.

Na véspera, o dólar encerrou com avanço de 0,45%, a 3,7563 reais, primeira alta em mais de uma semana.

Neste pregão, o dólar futuro rondava a estabilidade.