São Paulo — O dólar subia ante o real na abertura do pregão desta quarta-feira, de olho nos próximos passos da reforma da Previdência na comissão especial, no dia seguinte à apresentação do voto complementar do relator, em que Estados e municípios não foram incluídos.

Às 9:06, o dólar avançava 0,32%, a 3,8674 reais na venda

Na véspera, o dólar fechou com alta de 0,30%, a 3,855 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro subia cerca de 0,5%.