Dólar avança com todas as atenções em política monetária

São Paulo — O dólar tinha leve alta em relação ao real nos primeiros negócios desta quarta-feira, com os agentes do mercado atentos às decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, além de números sobre a economia norte-americana.

Às 9:06, o dólar avançava 0,23%, a 4,0124 reais na venda.

Na véspera, o dólar à vista fechou o pregão em alta de 0,28%, a 4,0032 reais na venda, voltando a ficar acima dos 4 reais.

Nesta sessão, o dólar futuro tinha alta de 0,2%, a 4,007 reais.

O Banco Central ofertará nesta quarta-feira 9.670 contratos de swap cambial reverso e até 483,5 milhões de dólares em moeda spot. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.