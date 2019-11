Dólar avança com negociações comerciais e Campos Neto no radar

São Paulo — O dólar rondava a estabilidade contra o real nos primeiros negócios desta terça-feira, depois de fechar em uma máxima recorde acima dos 4,20 reais na sessão anterior.

Os investidores aguardam novidades sobre as negociações comerciais e a participação em audiência no Senado do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em busca de pistas sobre a atuação do BC diante da força da moeda norte-americana.

Às 9:07, o dólar avançava 0,09%, a 4,2098 reais na venda.

O dólar à vista fechou numa máxima recorde de 4,2061 reais na venda na segunda-feira, com alta de 0,3%.

Na B3, o dólar futuro de maior liquidez registrava queda de 0,15%, a 4,212 reais.

O Banco Central ofertará nesta terça-feira até 12 mil contratos de swap cambial reverso e até 600 milhões de dólares em moeda à vista. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento janeiro de 2020, em caso de colocação parcial ou de não colocação de swaps reversos e dólar spot.