Dólar avança com mercado observando crise envolvendo Bebianno

São Paulo – O dólar avançava ante o real no início do pregão desta sexta-feira, com o mercado observando possível impacto da crise política envolvendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, no avanço da reforma da Previdência e aguardando semana movimentada no exterior.

Às 9:12, o dólar avançava 0,41 por cento, a 3,7188 reais na venda, após recuar 0,97 por cento, a 3,7037 reais, na sexta-feira.

O dólar futuro avançava 0,26 por cento.

O Banco Central realiza nesta segunda-feira leilão de até 10,33 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de março, no total de 9,811 bilhões de dólares.