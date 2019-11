Dólar avança com incerteza sobre negociação comercial entre EUA-China

São Paulo – O dólar avançava contra o real nos primeiros negócios desta quarta-feira, com os sinais conflitantes do presidente norte-americano Donald Trump sobre o estágio das negociações comerciais com a China.

Às 9:03, o dólar avançava 0,19%, a 4,1748 reais na venda.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,58%, a 4,1669 reais, fortalecido pela aversão a risco nos mercados da América Latina.

O dólar futuro de maior liquidez operava em alta de 0,14% nesta sessão, a 4,180 reais.

O Banco Central ofertará nesta quarta-feira até 12 mil contratos de swap cambial reverso e até 600 milhões de dólares em moeda spot. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento janeiro de 2020.