Dólar avança com guerra comercial e Guedes no radar

São Paulo — O dólar iniciava esta sexta-feira rondando a estabilidade contra o real, em dia de apetite por risco levemente melhor no exterior após comentários otimistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o comércio com a China.

Os investidores também estavam atentos a um discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, no evento “BNDES com S de Social e Saneamento”, no Rio de Janeiro, marcado para as 9h30.

Às 9:12, o dólar avançava 0,01%, a 4,1887 reais na venda.

Na quinta-feria, a moeda norte-americana recuou 0,33%, a 4,1883 reais na venda, menor patamar para fechamento em três semanas.

O contrato mais negociado de dólar futuro tinha leve alta de 0,06%, a 4,1925 reais.

O Banco Central ofertará nesta sessão até 10 mil contratos de swap cambial reverso e até 500 milhões de dólares em moeda à vista. Adicionalmente, em caso de venda parcial ou não colocação dessas ofertas, o BC leiloará 10.400 contratos de swap tradicional.