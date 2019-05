Dólar avança com elevada aversão ao risco no exterior

São Paulo — O dólar subia ante o real no início da sessão desta sexta-feira, com elevada aversão ao risco no exterior após ameaças tarifárias dos Estados Unidos ao México e com dados fracos da China, em pregão que ainda deve ter volatilidade na parte da manhã em função da formação da taxa Ptax de fim de mês.

Às 9:06, o dólar avançava 0,25%, a 3,9888 reais na venda.

Na véspera, a divisa norte-americana fechou perto da estabilidade, encerrando com variação positiva de 0,07% a 3,9790 reais na venda.

O dólar futuro ganhava cerca de 0,15% neste pregão.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.