Dólar avança com cautela renovada no exterior por EUA-China

São Paulo — O dólar subia ante o real nos primeiros negócios desta sexta-feira, com cautela renovada no âmbito da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e de olho na tramitação de matérias econômicas no Congresso.

Às 9:07, o dólar avançava 0,17%, a 3,9332 reais na venda.

Na véspera, o dólar fechou em queda de 1,21%, a 3,9267 reais na venda.

O dólar futuro de maior liquidez avançava por volta de 0,4% neste pregão.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 11 mil contratos de swap cambial tradicional, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento outubro de 2019.