Dólar avança após decisões do Copom e Federal Reserve

São Paulo — O dólar subia ante o real nesta quinta-feira após decisões na véspera do Copom, que manteve a Selic e indicou economia aquém do esperado, e do Federal Reserve, que reforçou o tom “dovish” e descartou novos aumentos de juros nos Estados Unidos ainda neste ano em meio a uma economia em desaceleração.

Às 9:12, o dólar avançava 0,61 por cento, a 3,7890 reais na venda. Na véspera, a divisa norte-americana recuou 0,61 por cento, a 3,7661 reais na venda, o menor fechamento desde 28 de fevereiro.

O dólar futuro subia por volta de 0,4 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 14,5 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de abril, no total de 12,321 bilhões de dólares.