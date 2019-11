Dólar avança após decisão do STF e com cautela sobre guerra comercial

São Paulo — O dólar avançava contra o real nos primeiros negócios desta sexta-feira, em dia marcado pela desconfiança política após a decisão do STF de derrubar a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, com incertezas renovadas sobre um acordo entre Estados Unidos e China no exterior.

Às 9:06, o dólar avançava 0,49%, a 4,1136 reais na venda.

O dólar à vista fechou a sessão anterior em alta de 0,29%, a 4,0935 reais na venda, e chegou a operar acima do nível de 4,10 reais na quinta-feira, registrando 4,1037 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro tinha alta de 0,40%, a 4,120 reais.

O Banco Central ofertará nesta sexta-feira até 12 mil contratos de swap cambial reverso e até 600 milhões de dólares em moeda spot. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.