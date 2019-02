Dólar avança aguardando Fed e sabatina de Campos Neto

São Paulo – O dólar subia ante o real no início do pregão desta terça-feira, com cautela antes do depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Senado dos Estados Unidos, bem como com a sabatina do indicado a presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Às 9:13, o dólar avançava 0,32 por cento, a 3,7554 reais na venda, após fechar com variação positiva de 0,06 por cento, a 3,7434 reais na véspera.

O dólar futuro operava com alta de 0,11 por cento.

O Banco Central realiza nesta terça-feira leilão de até 10,33 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de março, no total de 9,811 bilhões de dólares.

O BC também já anunciou que fará leilão de linha — venda com compromisso de recompra — na quarta-feira, com oferta de 3 bilhões de dólares, para rolagem parcial de um total de 6,05 bilhões de dólares com vencimento em março.