Dólar amplia alta e ronda R$ 4,10 após corte do Fed

São Paulo — O dólar mantém a valorização contra o real nesta quarta-feira, após a decisão de política monetária nos Estados Unidos e à espera do Copom no Brasil. Hoje, o Fed e o Banco Central anunciam novas taxas de juros. O BC norte-americano cortou os juros em 0,25 ponto percentual, conforme a maior parte das apostas.

Às 15h33, a moeda avançava 0,48%, a 4,0978 reais na venda. Na B3, o dólar futuro de maior liquidez tinha alta de 0,50%, a 4,1000 reais.

Embora o corte tenha confirmado as expectativas, o Fed transmitiu sinais contraditórios sobre os novos passos da política monetária norte-americana em seu comunicado.

Para Fernando Bergallo, diretor de operações da assessoria de câmbio FB Capital, apesar do cenário doméstico amplamente favorável, o dólar continua se valorizando contra o real em função das incertezas do cenário externo, como guerra comercial e desaceleração da economia global.

“Enquanto não tivermos uma inclinação para ativos de risco no exterior, o cenário interno não vai ser suficiente para atrair fluxo para cá. Precisamos de um cenário externo mais favorável.”

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que seu governo pode fechar um acordo comercial com a China antes da eleição presidencial dos EUA ou no dia seguinte à eleição, acrescentando que, se o acordo vier após as eleições, será em termos “muito piores” para Pequim do que se fosse alcançado agora.

A disputa entre os dois países tem afetado as cadeias globais de suprimentos e levou os bancos centrais globais a reduzir os juros este ano para reduzir seu impacto sobre as economias.

Nesta quarta-feira, o Federal Reserve divulgou sua decisão sobre política monetária nos EUA . Os juros futuros dos EUA indicaram que operadores viam 80% de chance de uma redução em 0,25 ponto percentual, de acordo com a ferramenta Fedwatch do CME Group.

Na cena doméstica, o Comitê de Política Monetária (Copom) divulgará sua decisão de juros também nesta quarta, a partir das 18h (horário de Brasília), com o mercado apostando em um corte de 0,5 ponto percentual na Selic.

O BC vendeu todos os 580 milhões de dólares ofertados em moeda física nesta quarta-feira e negociou ainda todos os 11.600 contratos de swap cambial reverso ofertados, nos quais assume posição comprada em dólar.