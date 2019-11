Dólar alto veio para ficar?; Black Friday em Brasília e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Dólar alto veio para ficar? Questões-chave para entender o pico da moeda

A recente escalada do dólar desafia a tese de que a aprovação da reforma da Previdência e a agenda liberal seriam necessárias para um real mais forte

Congresso fará “Black Friday” nesta quarta para votar vetos e projetos

Sessão conjunta de deputados e senadores para apreciar 11 vetos presidenciais e 24 projetos que abrem crédito extra no Orçamento

Petroleiros avaliam se mantêm a paralisação

Funcionários consideram o impacto de decisão do TST de bloquear as contas da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e de 13 sindicatos associados

Futebol em alta: aporte faz Manchester City valer US$ 4,8 bilhões

Desde que foi comprado, em 2008, clube de futebol inglês acumula títulos e impulsionou suas receitas em seis vezes

Entre “AI-5” e reformas, aonde vai a economia brasileira em 2020?

Uma dificuldade que marcou o governo em 2019 é a dicotomia entre um projeto liberal com discursos truculentos que são uma constante fonte de instabilidade

Contra reforma da Previdência de Doria, professores de SP ameaçam parar

Tempo mínimo de contribuição dos servidores será de 25 anos e idade mínima de 65 e 62 anos para homens e mulheres

TRF-4 julga nulidade de Atibaia e coloca Lava-Jato na berlinda

Advogados do ex-presidente acusam juíza Gabriela Hardt de copiar trechos da sentença proferida pelo então juiz Sergio Moro no caso do triplex do Guarujá

Política e mundo

Papa teme regresso dos anos de chumbo à América Latina e pede paz

Para Francisco, protestos em países como Chile, Bolívia, Colômbia e situação político-econômica de Brasil e Argentina são delicadas

Mesmo sabendo de prazo, justiça deixou ação contra Edir Macedo prescrever

Em sentença publicada após reportagem, juíza reconheceu que o prazo legal havia se esgotado, mas não justificou a demora em sentenciar o caso

Investigação do impeachment estraga Dia de Ação de Graças de Trump

Os democratas que investigam Trump estão prontos para avançar no processo de impeachment após o intervalo do Dia de Ação de Graças

Julgamento de assinatura eletrônica do TSE é adiado para terça

Decisão afeta diretamente o presidente Jair Bolsonaro, que pretendia recolher assinaturas pela internet para validar sua nova legenda, a Aliança pelo Brasil

Bolívia nomeia primeiro embaixador nos EUA em 11 anos

Embaixador anterior foi expulso por Washington após conflito diplomático durante o governo de Evo Morales

Enquanto você desligou…

Alta do dólar pode fazer Selic voltar a subir antes do previsto

Curva de DI mostra Selic média de 5,3% no último trimestre de 2020, acima do patamar atual (5%) e do esperado para o fim de 2019 e de 2020, de 4,5%

Saque do FGTS não incentiva compras maiores na Black Friday, diz pesquisa

À pesquisa do site Zoom, 70% das pessoas disseram que não acreditam que o saque do FGTS as fará comprar mais durante Black

Governo reduz para R$ 1.031 estimativa de salário mínimo para 2020

Salário mínimo é corrigido pelo índice de inflação INPC, que deve fechar 2019 abaixo do previsto no começo do ano, em 3,5%

Presidente eleito da Argentina recusa parcela de empréstimo do FMI

Alberto Fernández disse que não faz sentindo receber cerca de 11 bilhões de um crédito de 57 bilhões sendo que a Argentina já é endividada

Agenda

Nesta quarta-feira (27), conheceremos dados fundamentais sobre a economia dos EUA. O mais importante deles é o PIB do terceiro trimestre, que deve apontar crescimento de 1,6%.

Além disso, serão divulgados o Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis, o Núcleo do Índice de Preços PCE Anual e Mensal e Pedidos de Bens Duráveis, que mostram a saúde de economia americana.

Também é dia de os dados referentes aos Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego — considerado o primeiro indicador sobre mercado de trabalho dos EUA —, serem liberados, assim como os das Vendas Pendentes de Moradias, que reflete a força do setor imobiliário. Também fique ligado nos números dos estoques de Petróleo Bruto e em cushing, além da publicação do Livro Bege, relatório do Federal Reserve emitido antes da reunião do FOMC (o equivalente ao Copom brasileiro), que serve de orientação para o política monetária.