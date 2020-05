Dólar acima de R$ 6?; 500 dias de governo Bolsonaro e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Bolsonaro completa 500 dias: o que mais governos podem fazer contra crise?

Saída de Moro deixou em segundo plano as ações para combater a pandemia do coronavírus e os pacotes de estímulo à economia

Celso de Mello deve decidir sobre divulgação de vídeo de reunião hoje

Na reunião ministerial citada por Moro, Bolsonaro reclamou de não ter informações da Polícia Federal e disse que iria interferir na instituição

Dólar acima de R$ 6 é apenas uma questão de tempo

Moeda americana tocou R$ 5,97 reais nesta quinta-feira e só arrefeceu com atuação do BC

Testagem em massa contra o coronavírus em São Paulo começa hoje

A meta do governo é realizar 1 milhão de exames para mapear extensão da contaminação do coronavírus no estado

Prejuízo com fraude em hospitais de campanha no RJ pode chegar a R$ 700 mi

Grupo é acusado de superfaturar contratos de compras e serviços contratados em caráter emergencial durante a pandemia de coronavírus

Apenas uma das 92 cidades do Rio não tem casos confirmados de covid-19

Trajano de Morais é o único município em todo o estado que ainda não tem registro do novo coronavírus

PIB da UE sofre contração de 3,8% no 1º trimestre com crise do coronavírus

Esta é a maior contração econômica registrada na série histórica iniciada em 1995; o superávit comercial e exportações recuaram em março

Economia da Alemanha encolhe 2,2% no 1º tri com crise do coronavírus

A queda é a maior registrada desde o primeiro trimestre de 2009 e com perdas registradas em dois trimestres seguidos, a Alemanha entrou em recessão técnica

Alemanha reabre parcialmente as fronteiras após dois meses

Após surto do coronavírus, fluxo de pessoas nas fronteiras com a França, a Suíça e a Áustria terá controles mais flexíveis a partir do sábado

Produção industrial da China avança 3,9% em abril após reabertura

Entretanto, a China continua enfrentando dificuldades no setor de serviços, em especial no varejo

Estados Unidos alertam sobre doença vinculada à covid-19 em crianças

O primeiro caso da síndrome multi-inflamatória em crianças foi reportada no Reino Unido em abril. Desde então, uma centena de casos ocorreram em NY

Política e Mundo

Bolsonaro cobra Teich, e orientação para uso da cloroquina pode mudar

Bolsonaro disse que o ministério vai mudar o protocolo adotado, que recomenda a utilização do remédio apenas em pacientes hospitalizados

CPFL tem lucro líquido de R$ 904,1 milhões no trimestre, alta de 58,5%

Dívida líquida da CPFL fechou março em R$ 14,682 bilhões, queda de 10,7% em relação ao final do primeiro trimestre do ano passado

Enquanto você desligou

Esta empresa quer contratar 380 profissionais remotamente até 1º de junho

As vagas são para a área de tecnologia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, atualmente, 90% da empresa faz home office

Entenda por que o Brasil se tornou um polo para o crescimento de startups

Graças aos investimentos recebidos nos últimos anos, o Brasil já tem mais unicórnios do que Israel e se consolida no mercado de tecnologia

Delivery de colchão: rede de franquia cria novo negócio na pandemia

Mais que uma loja de colchões, a rede vende produtos para o sono, como travesseiros, velas, pijamas e chás, com faturamento anual de 10 milhões de reais

Localiza tem lucro líquido de R$231 mi no 1º tri

Frota média alugada da maior empresa de locação de veículos do país recuou cerca de 33%, para 105.257 automóveis

Ministério da Economia quer outro veto em projeto de socorro a estados

Ministério argumenta que trecho produz cenário em que a União, como garantidora, não honraria seus compromissos junto aos credores

CSN tem prejuízo de R$1,3 bilhão no 1º trimestre

Vendas de aço da CSN no primeiro trimestre caíram 3% na comparação anual, enquanto as de minério de ferro despencaram 37%

B3 tem lucro bilionário “fora do comum” com volatilidade da pandemia

Volumes negociados explodiram em março, o que puxou resultados; mas desempenho não deve se repetir

Petrobras tem prejuízo de R$48,5 bi no 1º tri com queda do petróleo

Empresa precisou reavaliar ativos, considerando preços mais baixos do petróleo, devido à crise global causada pelo novo coronavírus

Agenda

O calendário econômico desta sexta-feira traz diversos dados sobre a economia da Europa e dos Estados Unidos. Na Zona do Euro, será divulgado o PIB do primeiro trimestre, com a taxa anulizada, e a balança comercial de março.

Nos Estados Unidos, as vendas de varejo mensal de abril serão o dado mais importante, assim como o relatório de vagas de emprego JOLTs, que mostram a quantidade de vagas em aberto no país. Os dados devem mostrar como a pandemia do coronavírus está impactando o país mais rico do mundo.

Frase do dia

“Eu posso aceitar a falha, todos falham em alguma coisa. Mas eu não posso aceitar não tentar” – Michael Jordan