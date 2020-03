Dólar inverte direção e passa a cair após corte de juros nos EUA

São Paulo — O dólar inverteu a trajetória de alta e passou a cair, após o Federal Reserve reduzir os juros dos Estados Unidos em 0,5 ponto percentual nesta terça-feira (3). Com o corte, a moeda americana tende a se desvalorizar frente a outras divisas, visto que os rendimentos em títulos americanos ficam menos atrativos.

Por aqui, às 13h, o dólar se desvalorizava 0,617% frente ao real e era negociado por 4,459 reais. Caso a cotação se mantenha até o fim das negociações, esta será a primeira queda em dez pregões. Pela manhã, antes da decisão do Fed, o dólar se valorizava, chegando a ser vendido por mais de 4,50 reais no mercado interbancário. Ontem (2), o dólar fechou com ganho de 0,13%, a 4,4868 reais na venda, renovando seu pico histórico para fechamento pela oitava sessão consecutiva.

Nesta terça-feira, ministros do G7 realizaram uma reunião por telefone para discutir o combate ao impacto do coronavírus, enquanto o Banco Central da Austrália foi o primeiro a cortar juros como forma de apoiar a economia.

Mais uma vez, os investidores estavam atentos ao noticiário sobre o vírus chinês que já se espalhou para mais de 60 países, levantando temores de uma nova recessão global e pressionando bancos centrais e ministros das Finanças de todo o mundo a agir contra os efeitos econômicos da doença.

Os investidores também estão atentos à possibilidade de o Banco Central reduzir a Selic, o que poderia desvalorizar o real, já que os ganhos com carry trade ficariam ainda menos rentáveis no Brasil. Os sucessivos cortes da Selic recentemente reduziram a diferença entre as taxas pagas pelos títulos brasileiros e os papéis norte-americanos – considerados os mais seguros do mundo. Assim, o investidor estrangeiro tem tido menos estímulo para aplicar na renda fixa local, o que prejudica o fluxo cambial e joga contra melhora na oferta de dólar no país.

“Se o Banco Central esperar para agir, o real pode ter espaço para alguma recuperação, mas, se o BC reduzir aqui também, isso vai empurrar o dólar para cima”, afirmou Luciano Rostagno, estrategista-chefe do Banco Mizuho.

No exterior, o índice Dxy, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de divisas internacionais, recuava 0,33%.