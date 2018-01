Dólar abre estável sem surpresas com rebaixamento pela S&P

São Paulo – O dólar iniciou a sexta-feira com pequenas oscilações ante o real, sem surpresas para os investidores depois que a agência de classificação de risco Standard & Poor’s rebaixou o rating do Brasil em função da demora na aprovação de medidas para reequilibrar as contas públicas e de incertezas devido às eleições deste ano.

Às 9:04, o dólar avançava 0,05 por cento, a 3,2202 reais na venda, depois de acumular queda de 2,89 por cento no ano até a véspera. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,10 por cento.