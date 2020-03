Depois de renovar máxima histórica intradia, dólar registra queda

Redação com agências

São Paulo — O dólar registra leve queda contra o real na manhã desta quarta-feira, com investidores atentos aos próximos passos do Banco Central após corte de juros surpresa pelo Federal Reserve (banco central americano) na terça-feira (3). Às 10h, a moeda americana caía 0,1% para 4,50 reais. Mais cedo, no entanto, chegou a subir, renovando a máxima histórica intradia acima de 4,52 reais.

Às 9:16, o dólar recuava 0,02%, a 4,5099 reais na venda, enquanto o contrato mais líquido de dólar futuro operava em queda de 0,19%, a 4,5155 reais.

No último pregão, a moeda norte-americana fechou em alta de 0,54%, a 4,5109 reais na venda, nova máxima histórica para encerramento, a nona consecutiva.

O Banco Central ofertará nesta quarta-feira até 10.735 contratos de swap tradicional com vencimento em agosto, outubro e dezembro de 2020, para rolagem de contratos já existentes.