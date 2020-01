Dólar tem leve alta após fechamento em recorde máximo

Depois de fechar em máxima histórica na sessão anterior, o dólar tinha pouca movimentação contra o real nesta sexta-feira, mas ainda caminhava para registrar sua quinta semana de alta em relação à moeda brasileira.

Investidores em todo o mundo seguiam atentos às notícias sobre o surto de coronavírus chinês, que já soma 213 mortes e mais de 9 mil casos confirmados, levantando preocupações sobre o impacto da doença sobre a maior economia do mundo.

No entanto, “os investidores estão mais confiantes de que a China possa conter a disseminação do coronavírus, apesar do aumento no número de casos”, disse em nota a XP Investimentos, o que aliviava moderadamente a pressão sobre o real.

A Organização Mundial da Saúde disse na noite de quinta-feira que o surto de coronavírus é uma emergência global, mas opôs-se às restrições de viagem e disse que as medidas da China até agora “reverteriam a maré” da propagação do vírus.

No exterior, o dólar ganhava contra algumas das principais moedas emergentes, como peso mexicano, lira turca e rand sul-africano, mas recuava contra uma cesta de moedas.

No cenário doméstico, os olhares se voltavam para o Banco Central, com possibilidade de volatilidade por formação da Ptax.

“Hoje teremos a famosa disputa da Ptax no câmbio, o que promete intensa briga entre comprados e vendidos, tendo como informação nova a operação – anunciada ontem pelo BC – de rolagem do estoque de linha de dólar”, afirmou em nota a corretora Commcor.

A autoridade monetária fará nesta sexta-feira leilão de até 3 bilhões de dólares em linhas de moeda estrangeira com compromisso de recompra para rolagem do vencimento 4 de fevereiro de 2020.

Às 10:11, o dólar avançava 0,22%, a 4,2682 reais na venda.

Na quinta-feira, o dólar à vista teve alta de 0,95%, a 4,2589 reais na venda, maior valor nominal da história para um encerramento.

O dólar futuro de maior liquidez subia 0,5% na B3, a 4,266 reais.