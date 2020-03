Dólar recua frente ao real com menor pessimismo nos mercados globais

O dólar abriu em queda nesta sexta-feira (20) e se encaminha para o segundo dia consecutivo de baixa frente ao real. No radar dos investidores está a possibilidade de alguns medicamentos usados em tratamentos de outras doenças também servirem no combate ao coronavírus Covid-2019.

Ontem (19), o presidente Donald Trump pressionou a agência reguladora dos Estados Unidos para que liberasse o uso de dois remédios já existentes em pacientes com o Covid-2019. O mercado financeiro reagiu de forma positiva, fazendo o dólar recuar frente a uma série de divisas emergentes, como o rand sul-africano e o peso mexicano. Por aqui, o dólar comercial caia se desvalorizava 1,4% e era vendido a 5,031 reais. O dólar turismo caía 1,3%, a 5,23 reais.

“Isso ajuda um pouco, mas é só o refresco. Não dá para afirmar que a situação melhorou com o dólar a 5 reais”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos. Segundo ele, o número de casos de coronavírus no Brasil, que já passa de 600 confirmados e segue aumentando, pode ter impacto direto no câmbio. “Está só começando. Redução de salário e imposto alivia um pouco a situação das indústrias, mas tem custos, como aluguel, que são fixos.”

O mercado também segue atento aos estímulos econômicos e à possibilidade de o Banco Central voltar a intervir no mercado de câmbio, como tem feito nos últimos dias. Na véspera, o dólar comercial fechou em queda de 1,83%, a 5,104 reais, após o Federal Reserve (FED) anunciar uma ajuda de emergência de para oito países mais o Brasil. Para evitar a falta de liquidez, o FED irá emprestar até 60 bilhões de dólares em contratos de swap para o banco central do Brasil. Outros oito países também receberão auxílio semelhante.