Dólar recua com redução de mortos por coronavírus

O dólar abriu em queda contra o real nesta segunda-feira, 6, refletindo o menor pessimismo no mundo, após diminuírem os números de mortes por coronavírus covid-19 reportados na Itália e na Espanha. Nos Estados Unidos, atual epicentro da doença, o presidente Donald Trump e seu vice, Mike Pence, disseram ver o início de uma estabilização nos números de casos.

Com a melhora do humor no mercado, a moeda americana dava uma trégua contra as principais moedas emergentes, como o real. Às 9h40, o dólar comercial caía 1,1%, vendido a 5,265 reais. O dólar turismo recuava 1%, cotado a 5,55 reais.

As declarações de Trump e Pence foram acompanhadas pela redução das vítimas fatais no estado de Nova York, que é o mais atingido pelo covid-19. No domingo, foram reportadas 594 mortes em Nova York, 36 a menos do que dia anterior.

“Os especialistas vão me dizer para não tirar conclusões, e não estou. Mas sou uma pessoa otimista, assim como o presidente [Trump] e sou esperançoso”, disse Pence em coletiva na Casa Branca. Apesar do tom positivo, Donald Trump havia dito que esta e a próxima semana devem ser as mais críticas nos Estados Unidos.

No Brasil, repercute entre os investidores as últimas declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foram no sentido de manter a taxa Selic no atual patamar em vez de promover um novo corte, como o mercado vinha especulando. As declarações pesam a favor do real, já os juros mais baixos reduziria ainda mais a busca de estrangeiros pelos títulos brasileiros.

Contudo, questões políticas continuam pesando negativamente no cenário interno, como o mal-estar diplomático causado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, com a China.

“O acirramento com o país asiático agora é preocupante, porque o Brasil depende da importação de equipamentos e suprimentos de saúde para apoiar o combate à doença e a China concentra mais de 90% da produção desses suprimentos em todo o mundo”, escreveu em relatório Pedro Molizani, trader de câmbio do Travelex Bank.

No último pregão, o dólar fechou em patamares recordes, cotado a 5,326 reais. Se encerrar em queda, será o fim da sequência de altas, que dura seis pregões.