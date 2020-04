Dólar cai após Trump anunciar plano de reabertura da economia dos EUA

Bastante aguardado pelos investidores, o pronunciamento do presidente Donald Trump sobre como pretende reativar a economia americana foi bem aceito pelo mercado financeiro, fazendo ativos de risco se valorizarem no mundo inteiro. Com isso, às 9h30 desta sexta-feira, 17, o dólar comercial recuava 0,6% e era vendido por 5,227 reais. O dólar turismo caía 0,5%, cotado a 5,51 reais.

Na noite de quinta-feira, Trump anunciou um plano de três fases para os americanos saírem gradualmente da quarentena. Ontem, os mercados reagiram bem à espera do discurso do presidente americano. Mas, o fato de sete estados da costa leste, incluindo Nova York, terem determinado a extensão do isolamento social acabou adicionando maior cautela nas negociações e o dólar encerrou em seu quarto dia consecutivo de alta.

Mas, a possibilidade um medicamento da empresa farmacêutica Gilead chamado Remdesivir ser eficaz contra o coronavírus também ajuda a afastar o pessimismo, mesmo com o número de mortes em níveis recordes nos Estados Unidos. Segundo o site de notícias médicas Stat, todos os 125 pacientes tratados com Remdesivir apresentaram melhora. Os resultados oficiais da pesquisa ainda não foram divulgados.