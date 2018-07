Dólar abre em queda com Centrão apoiando Alckmin

SÃO PAULO, 20 Jul (Reuters) – O dólar iniciou a sexta-feira com queda de mais de 1% ante o real, sob influência do recuo da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior e também após notícias de que o blocão fechou apoio ao pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, e deve oficializar na próxima semana.

A notícia já ajudou o dólar a terminar a véspera praticamente estável ante o real depois de forte alta durante o pregão, uma vez que Alckmin é o que mais agrada ao mercado, que o considera o mais preparado para dar andamento às reformas necessárias ao ajuste econômico. Às 9:13, o dólar recuava 1,11%, a 3,8022 reais na venda, depois de terminar a véspera em leve alta de 0,09%, a 3,8448 reais. O dólar futuro tinha baixa de 0,78%. O Banco Central anunciou leilão de até 14 mil swaps tradicionais para esta sessão, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em agosto, no total de 14,023 bilhões de dólares.