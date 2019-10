Dólar abre em queda com atenção a exterior

São Paulo — O dólar tinha queda moderada ante o real nos primeiros negócios desta sexta-feira, num dia de dólar amplamente fraco no mundo, após na véspera a cotação no mercado doméstico ter fechado no maior patamar em mais de três semanas.

O mercado aguardava ainda falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que segue em Washington participando de eventos relacionados a reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

Por volta de 9h07, o dólar à vista caía 0,25%, a 4,1602 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de maior liquidez recuava 0,11%, a 4,1630 reais.

Na véspera, o dólar spot fechou a 4,1702 reais na venda, maior valor para um encerramento desde 23 de setembro (4,1709 reais na venda).

No exterior, o índice do dólar contra uma cesta de divisas recuava 0,15%, enquanto moedas emergentes pares do real, como lira turca e rand sul-africano, se valorizavam.