Dólar abre em queda com ata do Copom e melhora no cenário exterior

São Paulo – O dólar era negociado em queda contra o real logo após a abertura desta terça-feira, com os agentes do mercado reagindo à ata da reunião de política monetária do Copom e ao maior apetite por risco no exterior.

Às 9:07, o dólar recuava 0,19%, a 4,3129 reais na venda, enquanto o dólar futuro operava em queda de 0,31%, a 4,315 reais.

Na véspera, o dólar fechou a 4,3209 reais na venda, extremamente próximo da máxima recorde para um fechamento de 4,3210.

O Banco Central ofertará nesta terça-feira até 13 mil contratos de swap cambial, com vencimento em agosto, outubro e dezembro de 2020, para rolagem de contratos já existentes.